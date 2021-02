Ecco dove produrremo il vaccino. A gestire la partita torna Arcuri? (Di venerdì 26 febbraio 2021) Martina Piumatti Incontro al Mise tra il ministro Giorgetti e il presidente di Framindustria per produrre vaccini anti Covid in Italia. Ecco i siti papabili e chi potrebbe guidare le trattative Un primo incontro "costruttivo e positivo", ieri al Mise. Tema: vagliare tutte le possibilità concrete di produrre il vaccino anti Covid in Italia. Ma al vertice di Palazzo Piacentini oltre al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, al presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi e al presidente dell'Aifa Giorgio Palù, c’era anche Domenico Arcuri. Segno, forse, che il super commissario per l’emergenza, dato più volte come fuori dai giochi, potrebbe tornare in partita. Il vertice al Mise e il ruolo di Arcuri Ridimensionato nei ruoli e con la poltrona in odore ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Martina Piumatti Incontro al Mise tra il ministro Giorgetti e il presidente di Framindustria per produrre vaccini anti Covid in Italia.i siti papabili e chi potrebbe guidare le trattative Un primo incontro "costruttivo e positivo", ieri al Mise. Tema: vagliare tutte le possibilità concrete di produrre ilanti Covid in Italia. Ma al vertice di Palazzo Piacentini oltre al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, al presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi e al presidente dell'Aifa Giorgio Palù, c’era anche Domenico. Segno, forse, che il super commissario per l’emergenza, dato più volte come fuori dai giochi, potrebbere in. Il vertice al Mise e il ruolo diRidimensionato nei ruoli e con la poltrona in odore ...

Link4Universe : Ecco in luce ottica DOVE nel cratere Jezero si trova il rover, perfettamente all'interno dell'elisse prevista, ed a… - GiornaleBarga : Territori sicuri; sabato e domenica, tamponi gatuiti per la popolazione abrghigiana., Ecco dove prenot #tamponi - givagivaz : @ShosannaDreyfus dipende tanto dalla storia in effetti: io mi perdo spesso dei particolari ma nei libri so magari d… - vivere_sardegna : Cagliari, occhio all’autovelox: ecco il calendario e dove saranno posizionati nel mese di marzo - LiguriaOggi : Lavori di manutenzione sulla rete idrica, lunedì Chiavari senz'acqua. Ecco dove -