“Don Matteo 13” cast | trama e curiosità | in primavera il via alle riprese

(Di venerdì 26 febbraio 2021) La fiction Don13 è stata confermata dalla Rai e ben presto gli attori della serie Tv campione di ascolti, torneranno di nuovo al lavoro. Leinizieranno tra aprile e maggio 2021, anche se Nino Frassica tempo fa aveva condiviso sui social una foto insieme all’attrice Maria Chiara Giannetta facendo credere a tutti che il primo ciak fosse già stato battuto: in realtà era tutto uno scherzo. Dunque per la messa in onda della nuova serie bisognerà attendere il 2022. Anche questa volta la nuova stagione molto probabilmente sarà composta da 10 episodi. Le nuove indagini di Doncome sempre emozioneranno e stupiranno il pubblico di Rai 1. Leggi anche –> “Don12”, Nino Frassica conferma nuova stagione: «Non possiamo deludere i fan» “Don13”: ilÈ ...

Ha recitato anche in, Fuoriclasse, Squadra Antimafia - Palermo oggi , La moglie del sarto . Dal 2016, inoltre, entra nel cast della fiction Un posto al sole nel ruolo di Gualtiero Valle.