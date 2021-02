Covid | mini-torneo di biliardo in una sala giochi | sanzionati in 9

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si erano riuniti per disputare undile nove persone identificate e sanzionate ieri pomeriggio dalla Polizia Municipale di Afragola (Napoli) sorprese dagli agenti in una “” della città. Ai giocatori incalliti dila Polizia locale, coordinata dal comandante Michele Orlando, contesta la violazione delle prescrizioni in materia di emergenza sanitaria da-19. Le forze dell’ordine hanno anche inoltrato una segnalazione all’ASL Na2nord per i provvedimenti di competenza riguardanti i periodi di quarantena obbligatoria. Per il gestore della struttura sono state attivate le procedure di segnalazione alla Questura e alla Prefettura per la prevista sospensione dell’attivita’, che avranno ...

