Covid: aumentano i contagi, tasso di positività al 6,3%. Calano i decessi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. Sono 20.499 i test positivi al Covid 19 registrati in nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 19.886. Aumento che si registra con meno tamponi effettuati:... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. Sono 20.499 i test positivi al19 registrati in nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 19.886. Aumento che si registra con meno tamponi effettuati:...

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumentano #Covid - 19 in Ue, Ecdc: aumentano ricoveri in uno Stato su 3 Numeri pandemia ancora elevati nonostante stabilità casi. Un Paese dell'Unione Europea su 3 registra un incremento dei ricoveri in ospedale a causa del Covid - 19, e i numeri della diffusione del virus sono ancora molto elevati, nonostante il tasso delle positività mantenga una stabilità o sia in diminuzione. E' quanto risulta dagli ultimi dati ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia: oltre 20mila casi e 253 vittime "Aumentano - spiega in un post su Facebook - i ricoveri in terapia intensiva, dove al momento si trovano 163 pazienti (+4 rispetto a ieri), mentre i ricoverati per Covid - 19 sono 1.007 (5 in meno ...

Covid: Ecdc, in 1/3 dei paesi aumentano i ricoveri e i malati in rianimazione - Salute & Benessere Agenzia ANSA In aumento i casi Covid tra i giovani, Rezza: “Chiusura scuole dolorosa ma da considerare” Il virus circola ovunque, c'è una tendenza al peggioramento in generale'. Tende infatti a crescere tasso di incidenza in età scolastica, al di sopra degli 11 anni in particolare. Ma laddove ci sono de ...

Covid Campania, in aumento casi positivi. Più pazienti in terapia intensiva Ulteriore balzo in avanti per la curva dei contagi in Campania dove il tasso di incidenza dei positivi oggi è dell’11,23%. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania sono 2.519 (di cui ...

