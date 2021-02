Covid, Ats: “Tornati ai livelli di novembre, età media dei positivi scesa a 40” (Di venerdì 26 febbraio 2021) “L’incidenza è pari a 137 casi per 100.000 abitanti, siamo Tornati ai livelli di inizio novembre”. Così Alberto Zucchi, direttore del Servizio Epidemiologico Aziendale di Ats, sulla situazione Covid in provincia di Bergamo durante il consueto aggiornamento del venerdì con i sindaci. “La media giornaliera dei casi incidenti della settimana è pari a 209 nuovi casi al giorno, pertanto si riscontra un trend incrementale particolarmente notevole – prosegue Zucchi – ricordando che eravamo a 67 nuovi casi un mese fa. Come incidenza a livello territoriale si evidenzia come il distretto di Bergamo sia su dimensioni più contenute rispetto a Bergamo Est e Bergamo Ovest, soprattutto in quanto verosimilmente impattati dalla vicinanza geografica con la provincia di Brescia. L’età media è ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 febbraio 2021) “L’incidenza è pari a 137 casi per 100.000 abitanti, siamoaidi inizio”. Così Alberto Zucchi, direttore del Servizio Epidemiologico Aziendale di Ats, sulla situazionein provincia di Bergamo durante il consueto aggiornamento del venerdì con i sindaci. “Lagiornaliera dei casi incidenti della settimana è pari a 209 nuovi casi al giorno, pertanto si riscontra un trend incrementale particolarmente notevole – prosegue Zucchi – ricordando che eravamo a 67 nuovi casi un mese fa. Come incidenza a livello territoriale si evidenzia come il distretto di Bergamo sia su dimensioni più contenute rispetto a Bergamo Est e Bergamo Ovest, soprattutto in quanto verosimilmente impattati dalla vicinanza geografica con la provincia di Brescia. L’etàè ...

