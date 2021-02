Biden non ha pubblicato un tweet sulla Coca-Cola e sulla comunicazione dei «bianchi» che lascia le minoranze confuse

Leggi su facta.news

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il 24 febbraio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un presuntoattribuito al presidente degli Stati Uniti d’America Joe. Si legge: «I’m proud to seeeducate their staff in cultural reappropriation. The disconnect is because the way white people talk leaving minoritiesd. Black people communicate a certain way and me and my staff know how those kinds of people talk and it’s time white people learn to do the same #justforthetasteofit #dietcoke» (in italiano, «Sono orgoglioso di vedere laeducare il proprio staff alla riappropriazione culturale. Lo scollamento è dovuto al modo in cui iparlanondo le. I neri ...