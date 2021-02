(Di venerdì 26 febbraio 2021)ha espresso il malessere provato guardando il documentario, spiegando comeabbiano ridotto la popstar in questo stato.hato, il nuovo documentario che racconta l'ascesa e il declino della celebre popstar, causato soprattutto dalla pressione dei media, spiegando il motivo per cuisarebbero responsabili di quanto accadutole. La vita diè stata sotto ai riflettori internazionali sin dall'inizio della sua carriera, avvenuto quando era ancora una ragazzina. Oggi, in seguito all'uscita del documentario, si torna a ...

4IuAk33HbtrOcaz : RT @PinnacleTrends: Bella Thorne - aAaathelight : @LHdinamicas_ Bella thorne - cinemaniaco_fb : ?????????????? Bella Thorne commenta Framing Britney Spears: 'Tutti noi l'abbiamo ridotta così' - otblht94 : @LHdinamicas_ bella thorne - uedv75 : RT @PinnacleTrends: Bella Thorne -

Ultime Notizie dalla rete : Bella Thorne

Everyeye Cinema

Al contrario di quanto creduto da tantissimi fan, l ultima canzone dinon dedicata alla sua ex, Tana Mongeau. Ad accrescere i dubbi dei fan ha contribuito anche il video del brano, intitolato Stupid F**king B**ch , dato che il clip ha come protagonista una ...è tornata indietro nel tempo per spiegare come il rapporto tra lei e Zendaya sia stato messo alla prova ma anche come siano diventate amiche . L'attrice 23enne e la collega 24enne sono ...Bella Thorne ha espresso il malessere provato guardando il documentario Framing Britney Spears, spiegando come tutti abbiano ridotto la popstar in questo stato. Bella Thorne ha commentato Framing Brit ...Infamous - Belli e dannati: arriva in streaming il film con Bella Thorne. Il crime thriller di Joshua Caldwell con Jake Manley è su CHILI ...