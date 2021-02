Ancelotti: «Mi piacerebbe vedere il nuovo stadio dell’Everton…» – VIDEO (Di venerdì 26 febbraio 2021) Carlo Ancelotti si è detto curioso di scoprire il nuovo stadio dell’Everton, quando un giorno sarà costruito e ultimato Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ha parlato del nuovo stadio dei Toffees che finalmente hanno avuto la concessione per edificarlo. «Vorrei esserci quando il nuovo stadio verrà inaugurato e per me sarebbe un buon obiettivo. Finire il contratto nel 2024 significherebbe aver fatto un buon lavoro e con un buon lavoro il contratto non finirebbe nel 2024. Potrebbe continuare. Il tempo passato qui, ormai è quasi un anno. Sto bene qui e spero di restare il più possibile». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Carlosi è detto curioso di scoprire ildell’Everton, quando un giorno sarà costruito e ultimato Carlo, allenatore dell’Everton, ha parlato deldei Toffees che finalmente hanno avuto la concessione per edificarlo. «Vorrei esserci quando ilverrà inaugurato e per me sarebbe un buon obiettivo. Finire il contratto nel 2024 significherebbe aver fatto un buon lavoro e con un buon lavoro il contratto non finirebbe nel 2024. Potrebbe continuare. Il tempo passato qui, ormai è quasi un anno. Sto bene qui e spero di restare il più possibile». Leggi su Calcionews24.com

