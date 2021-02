American Airlines conferma avvistamento di un UFO (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un pilota della American Airlines avvista un oggetto volante non identificato a forma di cilindro nei cieli del New Mexico Un pilota dell’American Airlines ha riferito di aver visto un oggetto volante non identificato sui cieli del New Mexico. L’avvistamento risale allo scorso 21 febbraio, mentre il volo 2292 era in rotta da Hebron a Phoenix. Il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un pilota dellaavvista un oggetto volante non identificato a forma di cilindro nei cieli del New Mexico Un pilota dell’ha riferito di aver visto un oggetto volante non identificato sui cieli del New Mexico. L’risale allo scorso 21 febbraio, mentre il volo 2292 era in rotta da Hebron a Phoenix. Il… L'articolo Corriere Nazionale.

