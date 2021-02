Zidane confessa | “Non doveva tirare Mendy | il gol all’Atalanta nato da uno schema sbagliato”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il gol di Ferlandche a pochi minuti dalla fine condanna l’Atalanta a dover recuperare un gol al Real a Madrid è il risultato di unoandato storto. Loproprio, con una certa onestà. “Era unoprovato in allenamento, ma chinon era Ferland. Alla fine,ha fatto gol di destro e ci è andata bene”, ha detto nelle interviste post match, non trattenendo il sorriso. Non solo dunque non, ma ha anche tirato col piede. “E’ vero che a volte, quando tira forte lo fa con il destro ma con il sinistro è più preciso”. E il tiro che ha battuto Gollini è stato precisissimo, a giro, nell’angolo alla sinistra del portiere ...