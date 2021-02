Uomini e donne, Tina ‘show’ e le altre news di oggi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Puntata scoppiettante quella andata in onda oggi 25 febbraio. Nello studio di Uomini e donne, Tina ha dato vita ad un esilarante siparietto con Gemma, arrivando a chiuderle il microfono e distorcendo la sua voce. Al centro dello studio anche Riccardo, che continua il tira e molla con Roberta. Tina in regia… Lo scherzetto a Gemma Tina Cipollari ci ha fatto sorridere nel momento in cui è salita in regia e ha chiuso il microfono di Gemma. In seguito, grazie ad un distorsore vocale, ha fatto parlare Gemma come una papera, tra le risate generali. ORA a #Uominiedonne pic.twitter.com/ZhYAwsJxtC — Witty TV (@WittyTV) February 25, 2021 La dama stava parlando con Maurizio P, il poeta. Non è stato ben chiaro il motivo per cui la dama volesse un chiarimento ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 25 febbraio 2021) Puntata scoppiettante quella andata in onda25 febbraio. Nello studio diha dato vita ad un esilarante siparietto con Gemma, arrivando a chiuderle il microfono e distorcendo la sua voce. Al centro dello studio anche Riccardo, che continua il tira e molla con Roberta.in regia… Lo scherzetto a GemmaCipollari ci ha fatto sorridere nel momento in cui è salita in regia e ha chiuso il microfono di Gemma. In seguito, grazie ad un distorsore vocale, ha fatto parlare Gemma come una papera, tra le risate generali. ORA a #pic.twitter.com/ZhYAwsJxtC — Witty TV (@WittyTV) February 25, 2021 La dama stava parlando con Maurizio P, il poeta. Non è stato ben chiaro il motivo per cui la dama volesse un chiarimento ...

ilfoglio_it : Abbiamo deciso di dedicare la nostra sovracopertina a tutte le donne e gli uomini che in questi dodici mesi, mentre… - TeresaBellanova : .@ilfoglio_it dedica la sua sovracopertina ai 328 medici italiani rimasti vittima della pandemia. Dietro a ogni cam… - Agenzia_Ansa : Governo: sono 39 i sottosegretari nominati dal consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi. Di questi, le don… - DossiCarla : RT @mante: L’intenso lavorio intellettuale sulle quote rosa dentro il PD ha avuto come risultato la nomina a sottosegretaria all’innovazion… - Pheet21 : RT @_GrayDorian: - Gli 8 uomini più ricchi del mondo possiedono un patrimonio maggiore di 3,5 miliardi di poveri. - Piddino: ma è inaccetta… -