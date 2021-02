Spesi per le mascherine 1,2 miliardi di euro senza bandi e gare. Interviene la Procura e Draghi deve decidere (Di giovedì 25 febbraio 2021) La posizione del Commissario straordinario all’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri è in bilico: il suo mandato scade il 30 aprile e la riconferma non è scontata. Un indagato agli arresti domiciliari, altri quattro colpiti da misure interdittive: è scattata nella serata di ieri l’offensiva della Procura di Roma nei confronti delle persone coinvolte nell’inchiesta per traffico L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 25 febbraio 2021) La posizione del Commissario straordinario all’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri è in bilico: il suo mandato scade il 30 aprile e la riconferma non è scontata. Un indagato agli arresti domiciliari, altri quattro colpiti da misure interdittive: è scattata nella serata di ieri l’offensiva delladi Roma nei confronti delle persone coinvolte nell’inchiesta per traffico L'articolo proviene da Leggilo.org.

