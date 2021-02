Salvini è convinto che la Lega sarà il partito con cui Draghi lavorerà meglio (Di giovedì 25 febbraio 2021) «Io sono convinto di una cosa: la forza con cui il premier Draghi si troverà meglio a lavorare, saremo noi». Matteo Salvini lo dice al Corriere: «Noi siamo al lavoro per risolvere i problemi, non per crearli: la Lega non ha sollevato questioni». Il riferimento è agli altri alleati di governo anche se, dice, «non voglio polemizzare». Alla fine nella squadra di governo il Carroccio ottiene nove sottosegretari, il Movimento Cinque Stelle 11, Pd e Forza Italia sei, due Italia Viva, uno Leu, uno Noi con l’Italia, uno PiùEuropa, uno Centro democratico. Al capo della Polizia Franco Gabrielli va la deLega ai Servizi segreti. Ma sulla voce che lo riguarda, di muoversi da premier ombra, il segretario del Carroccio scoppia a ridere: «Il rapporto tra me e il presidente del Consiglio è corretto e ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 25 febbraio 2021) «Io sonodi una cosa: la forza con cui il premiersi troveràa lavorare, saremo noi». Matteolo dice al Corriere: «Noi siamo al lavoro per risolvere i problemi, non per crearli: lanon ha sollevato questioni». Il riferimento è agli altri alleati di governo anche se, dice, «non voglio polemizzare». Alla fine nella squadra di governo il Carroccio ottiene nove sottosegretari, il Movimento Cinque Stelle 11, Pd e Forza Italia sei, due Italia Viva, uno Leu, uno Noi con l’Italia, uno PiùEuropa, uno Centro democratico. Al capo della Polizia Franco Gabrielli va la deai Servizi segreti. Ma sulla voce che lo riguarda, di muoversi da premier ombra, il segretario del Carroccio scoppia a ridere: «Il rapporto tra me e il presidente del Consiglio è corretto e ...

