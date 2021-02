Rider, storica sentenza a Milano: “Vanno assunti in 60mila” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Oltre “60mila Rider” di società di food delivery, ossia Uber Eats, Glovo-Foodinho, JustEat e Deliveroo, dovranno essere assunti dalle aziende come “lavoratori coordinati e continuativi”. Passare cioè da lavoratori autonomi e occasionali a parasubordinati. Il procuratore capo Francesco Greco afferma: “la schiavitù deve finire”. Diritti dei Rider Secondo i pm è escluso in maniera tassativa che i ciclofattorini siano davvero lavoratori autonomi. Non sono liberi di scegliere se e quando dare la propria disponibilità alle piattaforme. Così ora Uber Eats, Foodinho (che in Italia distribuisce per conto di Glovo), JustEat e Deliveroo hanno 90 giorni di tempo per inquadrare gli attuali collaboratori occasionali come cococo. Con le relative coperture previdenziali, la malattia, le ferie, i congedi, l’indennità di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Oltre “” di società di food delivery, ossia Uber Eats, Glovo-Foodinho, JustEat e Deliveroo, dovranno esseredalle aziende come “lavoratori coordinati e continuativi”. Passare cioè da lavoratori autonomi e occasionali a parasubordinati. Il procuratore capo Francesco Greco afferma: “la schiavitù deve finire”. Diritti deiSecondo i pm è escluso in maniera tassativa che i ciclofattorini siano davvero lavoratori autonomi. Non sono liberi di scegliere se e quando dare la propria disponibilità alle piattaforme. Così ora Uber Eats, Foodinho (che in Italia distribuisce per conto di Glovo), JustEat e Deliveroo hanno 90 giorni di tempo per inquadrare gli attuali collaboratori occasionali come cococo. Con le relative coperture previdenziali, la malattia, le ferie, i congedi, l’indennità di ...

