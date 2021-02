Reggiana-Salernitana in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Reggiana-Salernitana sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per la venticinquesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da due successi consecutivi, vogliono proseguire su questa strada per tenersi a debita distanza dalla zona retrocessione; i campani, dal canto loro, sono tornati alla vittoria nell’ultimo turno contro l’Ascoli e non hanno intenzione di fermarsi. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 19:00 di venerdì 26 febbraio; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match valevole per la venticinquesima giornata di. I padroni di casa, reduci da due successi consecutivi, vogliono proseguire su questa strada per tenersi a debita distanza dalla zona retrocessione; i campani, dal canto loro, sono tornati alla vittoria nell’ultimo turno contro l’Ascoli e non hanno intenzione di fermarsi. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 19:00 di venerdì 26 febbraio; latv non sarà disponibile, invece losarà su Dazn. SportFace.

