“Questo è il letto dove Maria Teresa…“. Tommaso Zorzi, l’orrenda frase rimbomba al GF Vip. Scoppia il caos (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nonostante la differita di qualche minuto della diretta 24 ore su 24 del Grande Fratello Vip, quella in onda su Mediaset Extra, una frase decisamente infelice di Tommaso Zorzi ha fatto infuriare il web. Come annunciato da Alfonso Signorini, la novità è stata introdotta perché fili tutto liscio fino al primo marzo. Ovviamente la diretta dalla casa del GF Vip è sempre trasmesse su Mediaset Extra o sui canali web della tv di Cologno Monzese ma con qualche minuto di differita. Nonostante la novità, è andata in onda una scena in cui Tommaso Zorzi ha pronuciato una frase infelice sull’ex inquilina della casa, nonché sua amica, Maria Teresa Ruta, eliminata dal gioco due settimane fa nello scontro al televoto con Samantha De Grenet.



