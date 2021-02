Punto vaccini attivo da venerdì ad Antegnate

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Centro CommercialeGran Shopping ospiterà, in uno spazio appositamente attrezzato all’interno della galleria, uno degli Hub Vaccinali predisposti dall’Asst Bergamo Ovest per condurre la campagna nazionale di vaccinazione Anti-Covid 19. La struttura entrerà in funzione da26 febbraio, per gli utenti Over 80 che avranno ricevuto SMS da Regione Lombardia, e potrà operare fino a 7 giorni su 7 (inizialmente le somministrazioni si effettueranno dal lunedì al sabato), indicativamente dalle 9.00 alle 21.00, per garantire la somministrazione del vaccino, a un ritmo che potrebbe arrivare fino a 1.000 cittadini al giorno, secondo le priorità stabilite da Regione Lombardia. Gli appuntamenti per gli aventi diritto saranno gestiti direttamente dal call center regionale, per una campagna della durata prevista di circa 6 mesi. Per informazioni ...