NVIDIA RTX 3060: dove comprare, dal 25/02 alle ore 18 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Da dove si potrà comprare la nuova NVIDIA RTX 3060? La scheda verrà resa disponibile al pre-ordine a partire dalle ore 18 di oggi. In questo articolo ripassiamo un po’ le specifiche e vediamo qualche consiglio su come acquistarla Manca davvero poco al lancio ufficiale di NVIDIA RTX 3060, l’ultima creatura basata sull’architettura Ampere che introduce un nuovo chio GA106 appositamente progettato per la fascia bassa del mercato. Ma non lasciatevi ingannare, questa piccina forte dei suoi 12 GB di memoria GDDR6 – seconda solo alla RTX 3090 per capacità del buffer di memoria – può competere ad armi pari con una RTX 2070 di passata generazione e quindi si tratta di una scheda davvero interessante. Il prezzo di listino fissato per NVIDIA RTX ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dasi potràla nuovaRTX? La scheda verrà resa disponibile al pre-ordine a partire dore 18 di oggi. In questo articolo ripassiamo un po’ le specifiche e vediamo qualche consiglio su come acquistarla Manca davvero poco al lancio ufficiale diRTX, l’ultima creatura basata sull’architettura Ampere che introduce un nuovo chio GA106 appositamente progettato per la fascia bassa del mercato. Ma non lasciatevi ingannare, questa piccina forte dei suoi 12 GB di memoria GDDR6 – seconda solo alla RTX 3090 per capacità del buffer di memoria – può competere ad armi pari con una RTX 2070 di passata generazione e quindi si tratta di una scheda davvero interessante. Il prezzo di listino fissato perRTX ...

Sempavor : [BREAKING NEWS] 'La #GeForce #RTX 3060 è disponibile da oggi alle ore 18:00': profili social di #Nvidia nuovamente… - hwupgrade : Alla scoperta della #RTX3060, la quinta scheda video di @NVIDIAGeForce basata su architettura Ampere ?? Ve ne parli… - Infinit7Even : RT @InstantGamingIT: Nvidia annuncia GPU specifiche per il mining di criptovalute e l'Hash Rate di RTX 3060 si riduce del 50% https://t.co… - fixitfixitfixit : (CANADA) IN STOCK ALERT - BESTBUY: evga 3090 xc3 ultra - fixitfixitfixit : (CANADA) IN STOCK ALERT - BESTBUY: evga 3080 xc3 ultra -