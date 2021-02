Napoli | Giuntoli | “Comunque andrà rimarrà Gattuso in panchina? Assolutamente”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) “Nessun annuncio suvada?”. Lo ha dichiarato il direttore sportivo del, Cristiano, parlando del futuro immediato dell’allenatore partenopeo. Ilè chiamato ad una grande rimonta visto il 2-0 subito in Spagna contro il Granada: “Abbiamo le possibilità di fare bene, di fare una grande partita e ribaltarla – ha proseguito il direttore sportivo partenopeo ai microfoni di Sky Sport – Osimhen? Ha avuto un colpo nel finale, era in calo di zuccheri e ha perso conoscenza. Ci sono delle tempistiche da rispettare, credo che possa rientrare al meglio la settimana prossima”. Qualche parola anche sul lato economico della società: “Da quando è arrivato De Laurentiis c’è sempre stato l’occhio di riguardo per il bilancio e la solidità e questo ci ha ...

Cristiano, direttore sportivo del, ha parlato prima della sfida in Europa League contro il Granada. Le sue ...è una piazza importante. Ok la critica, ma anche la società si deve prendere le sue ...primo responsabile? Sono d'accordo! Giochiamo con un destro a sinistra. Un mancino darebbe ...Napoli, le parole del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli: "Comunque andrà rimarrà Gattuso in panchina? Assolutamente" ...Il Ds del Napoli Giuntoli si è soffermato sul futuro di Gennaro Gattuso prima del match di Europa League Serve un’impresa sportiva al Napoli per ribaltare il ko dell’andata per 2-0 contro il Granada ...