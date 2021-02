Milan-Stella Rossa, i convocati di Pioli: out Bennacer e Mandzukic (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Milan è pronto a scendere in campo stasera contro la Stella Rossa in occasione del match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021. Per la partita di San Siro Stefano Pioli ha convocato ventidue giocatori per conquistare il pass per gli ottavi di finale dopo il 2-2 maturato nell’andata. Ancora assenti Bennacer (fastidio muscolare al flessore) e Mandzukic (lesione muscolare al bicipite femorale sinistro). I convocati: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu. Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori. Centrocampista: Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali. Attacanti: Ibrahimovic, Leao, Rebic. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilè pronto a scendere in campo stasera contro lain occasione del match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021. Per la partita di San Siro Stefanoha convocato ventidue giocatori per conquistare il pass per gli ottavi di finale dopo il 2-2 maturato nell’andata. Ancora assenti(fastidio muscolare al flessore) e(lesione muscolare al bicipite femorale sinistro). I: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu. Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori. Centrocampista: Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali. Attacanti: Ibrahimovic, Leao, Rebic. SportFace.

