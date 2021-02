L’Open House arriva anche a Benevento, iniziativa targata RE/MAX: sabato il primo appuntamento (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiUn nuovo modo di vendere casa, utilizzato da sempre più numerosi Agenti Immobiliari e che piace sempre di più a Venditori ed Acquirenti: è L’Open House, pratica che affonda le proprie radici nel mercato immobiliare anglosassone e statunitense, ove ormai rappresenta un vero e proprio rituale durante tutto l’anno, incrementandosi in primavera, inizio estate ed autunno. Consiste nel consentire a potenziali acquirenti di visionare gli immobili di proprio interesse non in un orario preciso e ristretto ma in una fascia oraria di ampio respiro, in genere dalle due alle tre ore ma talvolta durante l’arco di un’intera giornata o addirittura di un intero week-end. Questa scelta può consentire numerosi vantaggi a tutti i soggetti interessati, agenti immobiliari clienti venditori e potenziali acquirenti. I primi, infatti, possono ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiUn nuovo modo di vendere casa, utilizzato da sempre più numerosi Agenti Immobiliari e che piace sempre di più a Venditori ed Acquirenti: è, pratica che affonda le proprie radici nel mercato immobiliare anglosassone e statunitense, ove ormai rappresenta un vero e proprio rituale durante tutto l’anno, incrementandosi in primavera, inizio estate ed autunno. Consiste nel consentire a potenziali acquirenti di visionare gli immobili di proprio interesse non in un orario preciso e ristretto ma in una fascia oraria di ampio respiro, in genere dalle due alle tre ore ma talvolta durante l’arco di un’intera giornata o addirittura di un intero week-end. Questa scelta può consentire numerosi vantaggi a tutti i soggetti interessati, agenti immobiliari clienti venditori e potenziali acquirenti. I primi, infatti, possono ...

wangremax : ??APPENA MESSO IN VENDITA EMPOLI,LOC.PONTE A ELSA, VIA GOBETTI 17 ??SABATO 27 FEBBRAIO POTETE VISITARE L'IMMOBI… - CalistriSilvio : RT @CalistriSilvio: Come cliente sono stato preso in giro e bistrattato dalla ditta open house di buffolino Mirco (Empoli fi) siamo già nel… - CalistriSilvio : Come cliente sono stato preso in giro e bistrattato dalla ditta open house di buffolino Mirco (Empoli fi) siamo già… - wangremax : ??APPENA MESSO IN VENDITA EMPOLI VIA DELLA REPUBBLICA 9 SABATO 27 FEBBRAIO POTETE VISITARE L'IMMOBILE IN OPEN… - Network_Sat : Appena pubblicato l'episodio 07/21 della Soulful House di Villahangar -

Ultime Notizie dalla rete : L’Open House Caserta, in tempo di pandemia nel Liceo Manzoni l'Open Day diventa Virtual! l'eco di caserta