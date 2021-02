Le previsioni meteo di venerdì 26 febbraio

(Di giovedì 25 febbraio 2021) – Nuvole e schiarite al Nord, cielo in prevalenza sereno al Centro. Ampi soleggiamenti al Sud. – Giornata all’insegna del bel tempo sulla penisola italiana con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Nord – Nuvole e schiarite sulle regioni settentrionali Variabile al Nord con nuvole e schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 20 gradi. Centro -Cielo in prevalenza sereno sulle regioni centrali Giornata all’insegna del bel tempo al Centro con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Le temperature faranno registrare una lieve flessione con le massime che raggiungeranno i 20 gradi. Sud – Cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni meridionali Bel tempo anche sulle regioni meridionali con ampi soleggiamenti su tutto il settore. Le ...

Per quanto riguarda le previsioni marine, 'abbiamo un quadro di relativa tranquillità per una settimana. Ovviamente ci saranno ulteriori valutazioni di giorno in giorno'. Le condizioni meteo di generale stabilità interesseranno la nostra penisola. Bel tempo fino al weekend, atteso un calo delle temperature.