Lazio in zona arancione? Cosa rischia la Regione. 4 Comuni ‘isolati’, preoccupano le varianti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Lazio in zona arancione? A distanza di pochi giorni dall’ultimo monitoraggio degli esperti della cabina di regia, ecco che la domanda – un po’ come un leitmotiv – ritorna ingombrante come sempre. La Regione, che la settimana scorsa seppur con un Rt in lieve aumento era stata confermata in zona gialla, sta facendo i conti con un aumento dei casi e delle varianti del virus che si stanno diffondendo a macchia d’olio. Leggi anche: Nuovo Dpcm Draghi fino al 6 aprile: Cosa cambia per palestre, ristoranti, seconde case. Misure anche a Pasqua 4 Comuni nel Lazio in zona rossa Sono già 4 i Comuni nel Lazio in zona rossa: Roccagorga (in provincia di Latina), Colleferro e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 febbraio 2021)in? A distanza di pochi giorni dall’ultimo monitoraggio degli esperti della cabina di regia, ecco che la domanda – un po’ come un leitmotiv – ritorna ingombrante come sempre. La, che la settimana scorsa seppur con un Rt in lieve aumento era stata confermata ingialla, sta facendo i conti con un aumento dei casi e delledel virus che si stanno diffondendo a macchia d’olio. Leggi anche: Nuovo Dpcm Draghi fino al 6 aprile:cambia per palestre, ristoranti, seconde case. Misure anche a Pasqua 4nelinrossa Sono già 4 inelinrossa: Roccagorga (in provincia di Latina), Colleferro e ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – La decisione sulle Regioni: Lombardia e Lazio rimangono gialle. Campania, Emilia Romagna e Molise van… - CorriereCitta : Lazio in zona arancione? Cosa rischia la Regione. 4 Comuni 'isolati', preoccupano le varianti - LuceverdeRoma : ?? [AGG] #Roma #evento - Piazza della Repubblica ? Possibili chiusure in zona Centro durante il passaggio dei cort… - romatoday : Roma e il Lazio verso la zona arancione? L'allarme varianti e comuni off limits, il punto - StefanoTardugno : RT @nuova_roma: @nzingaretti @carmelitadurso ...Presidente della Regione Lazio, con tutto il rispetto, ma perché non si occupa di questo im… -