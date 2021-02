L’alleanza PD-M5S-LeU non è sufficiente perché lascia fuori i riformisti

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Gianni Pittella è uno dei pochi parlamentari di peso che ha deciso di tirarsidalla corsa per i ministeri e di non danzare nel valzer dei sottosegretari. Mentre i suoi colleghi si prodigavano in telefonate tattiche, spifferi ai giornalisti e gomitate sotto la cintura per entrare nel governo Draghi, l’ex capogruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo ha deciso di rimanere al suo posto a Palazzo Madama. «Non l’ho chiesto, non me lo hanno proposto e, a dirla tutta, non mi interessa. Ho la buona ventura di svolgere un ruolo importante di vice presidente del gruppo del Pd in Senato ed è in questa veste che vorrei farmi sempre più, non certo da solo, ufficiale di collegamento, di confronto costruttivo tra governo e democratici. È un ruolo tanto più prezioso oggi, in un momento in cui le scelte di risposta all’emergenza sanitaria e di pianificazione di ...