La Pupa e il Secchione | che fine hanno fatto Scalzi e Stefano? Ecco cosa fanno oggi dopo la vittoria

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Mentre l’edizione 2021 de Laile Viceversa si avvia verso la sua puntata conclusiva, dove verrà proclamata la nuova coppia vincitrice, la domanda nasce spontanea: che? LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Lae illa finale:accadrà in puntata – Anticipazioni La scorsa edizione dello show fu vinta daBeacco e Maria Assunta. E sul sito di Mediaset dedicato al programma, i due sono tornati insieme per una puntata di “IeriDomani”.ripercorso la loro avventura all’interno del programma commentando alcune ...

giallatantogaia : oggi vivo solo per l’ultima puntata della pupa e il secchione - LeonelliG : @matteograndi Non la fate lunga . Intanto stasera guardati un programma che porta il TV il problema delle pari oppo… - pacepizzo : RT @Maria97254741: @lefrasidiosho @nzingaretti @carmelitadurso E della pupa e il secchione che Se capisce l’importanza della scuola che c… - infoitcultura : La Pupa e il Secchione e Viceversa, la finale - pablo__liberal : @MT_Meli_ La Pupa (di silicone) e il Secchione (dell’immondizia). -

Ultime Notizie dalla rete : Pupa Secchione

Giovedì 25 febbraio, su Italia 1 andrà in onda la puntata finale de 'Lae ile viceversa' . La coppia vincitrice avrà diritto al montepremi di 20.000 Euro. In una delle coppie rimaste in gara vi è un legame romantico con buone probabilità di creare un ...Alba Parietti e Maurizio Ferrini a Striscia la Notizia nel 1993 Dal 2010 in poi la sua attività televisiva si svolge soprattutto come opinionista e ospite ( Lae il, Quinta colonna, ...La pupa il secchione e viceversa 2021 sta per incoronare i nuovi vincitori; ma che fine hanno fatto gli iscenti Scalzi e Stefano?La Pupa e il Secchione e Viceversa anticipazioni ultima puntata di giovedì 25 febbraio 2021. Gli ospiti e le prove della puntata di stasera.