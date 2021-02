Imma Battaglia contro il GF Vip: “reality patetico non credo al coming out di Dayane” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Imma Battaglia ha detto la sua sul coming out di Dayane Mello nei confronti di Rosalinda e ha criticato anche il GF Vip trovandolo patetico La dichiarazione d’amore fatta in diretta lunedì scorso da Dayane Mello a Rosalinda Cannavò sta suscitando molte polemiche. Infatti, non solo suoi social ma pare che anche molti concorrenti all’interno L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 25 febbraio 2021)ha detto la sua sulout diMello nei confronti di Rosalinda e ha criticato anche il GF Vip trovandoloLa dichiarazione d’amore fatta in diretta lunedì scorso daMello a Rosalinda Cannavò sta suscitando molte polemiche. Infatti, non solo suoi social ma pare che anche molti concorrenti all’interno L'articolo proviene da Leggilo.org.

Orluz_ : @SaraGlassEyes @Jynial @DEFINETLY_FORSE Ma ha anche tanti altri pensieri per la testa e non gliene si può fare una… - SaraGlassEyes : @Orluz_ @Jynial @DEFINETLY_FORSE A me sembra una strumentalizzazione per avere consensi mettere una foto di D con l… - RTavolozza : #tzvip Imma Battaglia, leader storica del movimento LGBT, prende le distanze da quanto dichiarato da Dayane e il su… - crawlingbacktus : RT @dany1_618: L'opinione di Imma Battaglia sulle Rosm3llo #tzvip #sovip -

Ultime Notizie dalla rete : Imma Battaglia Grande Fratello Vip, Imma Battaglia durissima con le Rosmello: "Forzatura ed esibizione della cultura gay" Le gieffine sono state supportate da tantissimi fan ma c'è chi, come Imma Battaglia , trova che il rapporto sia una forzatura e che il programma abbia contribuito ad un'eccessiva diffusione mediatica ...

Nicola Zingaretti elogia Barbara D'Urso: 'Porta la voce della politica alle persone'. Ma sui social scoppia la polemica A difendere la conduttrice scende in campo Imma Battaglia : ' Il sessismo imperante di questo momento storico fa un'altra vittima illustre; stavolta tocca a Barbara d'Urso, la conduttrice del ...

Chi è Imma Battaglia: biografia, età, fidanzate, moglie e lavoro www.controcampus.it Le gieffine sono state supportate da tantissimi fan ma c'è chi, come, trova che il rapporto sia una forzatura e che il programma abbia contribuito ad un'eccessiva diffusione mediatica ...A difendere la conduttrice scende in campo: ' Il sessismo imperante di questo momento storico fa un'altra vittima illustre; stavolta tocca a Barbara d'Urso, la conduttrice del ...