Il costo di quei «sì» negati dal virus (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Covid ha annichilito l'intero comparto dei matrimoni e il suo indotto: circa 300 mila persone che con i lavoratori stagionali toccano le 900 mila. Il fatturato è sceso del 90 per cento (da 15 miliardi di euro a 1,5) a fronte dei soliti spiccioli come ristoro. E anche il prezzo pagato dai tanti aspiranti coniugi in attesa di altare potrebbe essere più alto di quanto si immagini. Ad Asolo, vicino a Treviso, due sposini si sono detti «sì» e poi hanno festeggiato con un pranzo nuziale versione drive in: invitati in auto con i finestrini abbassati e camerieri che porgevano cibo e «bollicine» tra fanfare di clacson. L'amore trionfa sempre, dice qualcuno, ma con il Covid costa compromessi che in pochi sono disposti ad accettare. E allora il «sì» viene rimandato, e rimandato, e rimandato. I dati dell'Istat lo confermano: nell'ultimo anno i matrimoni si sono dimezzati (da 170 mila del 2019 ...

