Genova, 96enne muore e lascia in beneficenza 25 milioni di euro a 16 enti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un piccolo tesoro ha preso la strada della beneficenza. Secondo le ultime volontà testamentarie di una signora di 96 anni di Genova, morta lo scorso 9 dicembre, 25 milioni di euro saranno destinati a 16 enti, molti dei quali sul territorio del capoluogo ligure. Tra questi anche l'ospedale Gaslini e il Galliera, cui va anche una prestigiosa villa. Ex professoressa di Lettere, molto riservata, l'anziana donna aveva pensato e predisposto proprio tutto in previsione dell'ultimo viaggio, lasciando indicazioni precise a partire dal necrologio. Nell'annuncio funebre saluti e ringraziamenti agli affetti più stretti e ai medici, con anche un ricordo speciale riservato alla lunga schiera di ex alunni.

