Gamer uccide una rivale di Call of Duty e pubblica il video dell’omicidio su WhatsApp | “L’ho uccisa davvero”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Guilherme Alves Costa, 18 anni, è stato arrestato dopo la morte di Ingrid Oliveira Bueno da Silva, 19 anni, unaprofessionista di San Paolo, in Brasile. La coppia aveva giocato in squadre concorrenti sul gioco ‘of: Mobile’. Alves Costa giocava online con il soprannome di ‘Flashlight’ per la squadra ‘s Elite’, mentre la vittima, una giocatrice di ‘FBI E-Sports’, era conosciuta come ‘Sol’. La vittima si trovava a casa di Alves per competere insieme, pur giocando in squadre avversarie: i due erano uniti proprio da ‘of Duy’, essendosi conosciuti grazie al gioco. Il presunto aggressore ha lasciato una lunga nota in cui spiega perché ha commesso il crimine, lamentandosi di essere stanco della vita, di non avere obiettivi e di non andare d’accordo con le ...