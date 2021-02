Fiorentina | riecco Ribery Atalanta | niente Zapata Inter | Darmian per Hakimi

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Con l'che ieri ha chiuso il turno di Champions, mentre Milan, Roma e Napoli saranno in campo oggi per il ritorno dei sedicesimi di Europa League, è già tempo di guardare alla prossima di ...

infoitsport : Riecco De Paul, sogno svanito. La Fiorentina deve attirare i più forti - ilPentasport : Riecco De Paul, sogno svanito. La Fiorentina deve attirare i più forti - violanews : Riecco De Paul, sogno svanito. La Fiorentina deve attirare i più forti - -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina riecco

Viola News

: Prandelli riavrà Ribery e lo affiancherà a Vlahovic in attacco. Infortunato Bonaventura, a centrocampo dall'inizio ci sarà Castrovilli con Pulgar e Amrabat. Napoli - Benevento (domenica, ...Le formazioni ufficiali di- Spezia match che apre il week end in Serie A:(3 - 5 - 2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, ... Davantiil ...Un po’ come hanno già fatto anche Amrabat e Quarta, che hanno scelto di venire a Firenze nonostante non fosse l’unica opzione sul tavolo Pradè, scrive La Nazione, non ha mancato di farsi sentire visto ...In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Rinvii e rifiuti, ora cambiamo“. A pagina 4 ripreso e approfondito il tema della prima: “Riecco De Paul e ...