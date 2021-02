Disse no “al governo di macellai di Draghi”: il grillino Di Stefano nominato sottosegretario (Di giovedì 25 febbraio 2021) Quanti tweet cancellati in fretta, quanti post contro i banchieri, il governo dei tecnici, le alternative a Conte, le alleanze con la Lega, i compromessi con il Colle finiti nel cestino dei computer dei parlamentari grillini in questi ultimi giorni. Soprattutto di quelli che ci tenevano particolarmente a non mollare la poltrona, come Manlio Di Stefano, riconfermato – non per meriti, anzi, di lui si ricordano memorabili gaffe – come sottosegretario agli Esteri, hanno provato a lavorare di bianchetto fino a un attimo prima della nomina. Il web non dimentica gli ex nemici di Draghi Ma il web non dimentica e soprattutto non perdona. Quel suo tweet contro il governo dei tecnici “che farà macelleria sociale” e quel suo no a Draghi “nonostante gli sforzi di Mattarella” resterà, nella storia ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Quanti tweet cancellati in fretta, quanti post contro i banchieri, ildei tecnici, le alternative a Conte, le alleanze con la Lega, i compromessi con il Colle finiti nel cestino dei computer dei parlamentari grillini in questi ultimi giorni. Soprattutto di quelli che ci tenevano particolarmente a non mollare la poltrona, come Manlio Di, riconfermato – non per meriti, anzi, di lui si ricordano memorabili gaffe – comeagli Esteri, hanno provato a lavorare di bianchetto fino a un attimo prima della nomina. Il web non dimentica gli ex nemici diMa il web non dimentica e soprattutto non perdona. Quel suo tweet contro ildei tecnici “che farà macelleria sociale” e quel suo no a“nonostante gli sforzi di Mattarella” resterà, nella storia ...

wireditalia : Che ci fa una che non legge un libro da tre anni alla Cultura? E quel genio (Carlo Sibilia) che disse che lo sbarco… - Marco_Bello1 : RT @Zbarskij: Indovinate chi disse nel 2007 «La crisi del mercato ipotecario americano è seria, ma difficilmente si trasformerà in una cris… - mayehmproject : RT @Zbarskij: Indovinate chi disse nel 2007 «La crisi del mercato ipotecario americano è seria, ma difficilmente si trasformerà in una cris… - libellula58 : RT @wireditalia: Che ci fa una che non legge un libro da tre anni alla Cultura? E quel genio (Carlo Sibilia) che disse che lo sbarco sulla… - MariaErrichiel5 : RT @ProfCampagna: Il Governo dei migliori ha nominato Lucia Borgonzoni come viceministro per i Beni Culturali. Una persona che nel 2018 dis… -