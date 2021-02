Covid, Farmindustria: pronti a dare il nostro contributo per vaccino (Di giovedì 25 febbraio 2021) 'L'industria italiana è pronta a dare il suo contributo alla produzione di vaccini anti - Covid, perché si tratta di un bene che tutti stanno aspettando'. Lo ha affermato il presidente di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 febbraio 2021) 'L'industria italiana è pronta ail suoalla produzione di vaccini anti -, perché si tratta di un bene che tutti stanno aspettando'. Lo ha affermato il presidente di ...

VittorioXlater : E' un'ottima notizia, ma piaccia o meno è un successo da ascrivere all'iniziativa di Giorgetti. 'Mettere un tema su… - Diego_Bruno80 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Farmindustria: pronti a dare il nostro contributo per vaccino #covid - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Farmindustria: pronti a dare il nostro contributo per vaccino #covid - Agenparl : Covid, dichiarazioni del ministro Giorgetti e del Presidente Farmindustria Scaccabarozzi al termine tel tavolo al M… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Farmindustria: pronti a dare il nostro contributo per vaccino #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Farmindustria Covid, Farmindustria: pronti a dare il nostro contributo per vaccino ...italiana è pronta a dare il suo contributo alla produzione di vaccini anti - Covid, perché si tratta di un bene che tutti stanno aspettando'. Lo ha affermato il presidente di Farmindustria Massimo ...

Covid, Ue: 'Urgente accelerare via libera e produzione vaccini' | Farmindustria: 'Pronti a dare il nostro contributo' ...tutte le possibilità per dare anche noi il nostro contributo alla produzione di vaccini anti - Covid, perché è un bene che tutti stanno aspettando'. Lo ha detto il presidente di Farmindustria, ...

Covid, Farmindustria: pronti a dare il nostro contributo per vaccino TGCOM Vaccini, Mise: massima disponibilità Governo per produzione vaccini per far sì che si sfruttino tutte le possibilità per dare anche noi il nostro contributo alla produzione di vaccini anti-Covid, perchè è un bene che tutti stanno aspettando. Oggi - ha continuato il ...

GIORGETTI:FACCIAMO I VACCINI giovedì 25 febbraio 2021 ''Il Governo italiano ha ribadito la massima disponibilità sia in termini di strumenti normativi che di mezzi finanziari al ...

...italiana è pronta a dare il suo contributo alla produzione di vaccini anti -, perché si tratta di un bene che tutti stanno aspettando'. Lo ha affermato il presidente diMassimo ......tutte le possibilità per dare anche noi il nostro contributo alla produzione di vaccini anti -, perché è un bene che tutti stanno aspettando'. Lo ha detto il presidente di, ...per far sì che si sfruttino tutte le possibilità per dare anche noi il nostro contributo alla produzione di vaccini anti-Covid, perchè è un bene che tutti stanno aspettando. Oggi - ha continuato il ...giovedì 25 febbraio 2021 ''Il Governo italiano ha ribadito la massima disponibilità sia in termini di strumenti normativi che di mezzi finanziari al ...