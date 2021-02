Coronavirus, più contagi e «spie rosse»: la mappa delle 41 province più a rischio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Salgono a otto le regioni con terapie intensive oltre soglia critica. Istituto superiore di sanità: «In Italia variante inglese ha una trasmissibilità superiore del 37% Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 25 febbraio 2021) Salgono a otto le regioni con terapie intensive oltre soglia critica. Istituto superiore di sanità: «In Italia variante inglese ha una trasmissibilità superiore del 37%

RobertoBurioni : sfuggano ai vaccini più potenti. Non è detto che una variante resistente al vaccino possa comparire, pensate solo a… - fanpage : Con il nuovo #dpcm le chiusure scatteranno dal lunedì, non più dalla domenica - RobertoBurioni : Coronavirus beccati questo. Sbrighiamoci. Svegliamoci. Svegliamoli. Presidente Draghi adesso serve un “whatever it… - Lioba_CH : RT @BAG_OFSP_UFSP: #CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19 25.02. Attualmente, si contano 553'867 casi confermati in laboratorio, 1'169 in più… - chabis_ch : RT @BAG_OFSP_UFSP: #CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19 25.02. Attualmente, si contano 553'867 casi confermati in laboratorio, 1'169 in più… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus più Il ministro Speranza presenta il nuovo decreto con validità fino al 6 aprile. Con il Conte bis nessuna discontinuità ... l' India , il Brasile , il Giappone , la Nuova Zelanda , l' Australia , persino la Cina , per non parlare dei casi più vicini a noi come Svezia e Bielorussia , convivono oggi con il Coronavirus in ...

Covid, sindrome da stress post traumatico per un sanitario su tre Durante l'emergenza Coronavirus i fattori di rischio per lo sviluppo di reazioni da stress ... allo stato di allerta costante, ai turni di lavoro più lunghi, al timore di contagiare amici e parenti. ...

Dettaglio Affaritaliani.it ... l' India , il Brasile , il Giappone , la Nuova Zelanda , l' Australia , persino la Cina , per non parlare dei casivicini a noi come Svezia e Bielorussia , convivono oggi con ilin ...Durante l'emergenzai fattori di rischio per lo sviluppo di reazioni da stress ... allo stato di allerta costante, ai turni di lavorolunghi, al timore di contagiare amici e parenti. ...