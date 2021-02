Catania, cessione a Tacopina: nuova data per il closing ma preliminare non cambia (Di giovedì 25 febbraio 2021) La rivoluzione societaria per il Catania passa ovviamente dai cambiamenti nella governance. La giornata di oggi fa segnare un passo avanti relativamente alla cessione del club etneo dalla Sigi al gruppo Tacopina. Il closing previsto per oggi è slittato come era nelle previsioni e sarà riprogrammato a marzo. Sulla nuova data c'è un confronto in atto tra le parti e nelle prossime ore si conoscerà anche il giorno esatto visto che secondo quanto affermato dall'avvocato italoamericano ai microfoni di Itasportpress.it, "gli avvocati stanno lavorando in piena sintonia e domani sapremo molto di più". Quello che è trapelato invece di importante riguarda il preliminare di vendita che non dovrà essere riformulato. Tacopina infatti conferma a ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 febbraio 2021) La rivoluzione societaria per ilpassa ovviamente daimenti nella governance. La giornata di oggi fa segnare un passo avanti relativamente alladel club etneo dalla Sigi al gruppo. Ilprevisto per oggi è slittato come era nelle previsioni e sarà riprogrammato a marzo. Sullac'è un confronto in atto tra le parti e nelle prossime ore si conoscerà anche il giorno esatto visto che secondo quanto affermato dall'avvocato italoamericano ai microfoni di Itasportpress.it, "gli avvocati stanno lavorando in piena sintonia e domani sapremo molto di più". Quello che è trapelato invece di importante riguarda ildi vendita che non dovrà essere riformulato.infatti conferma a ...

Attesa snervante. Domani? Dopodomani? Ormai ci siamo, e per quanto sia giusto ribadire in premessa che o il 25 febbraio, o il 2 marzo (esempio), o comunque in futuro, ciò che conta è che questa trattativa si chiuda, giovedì sta arrivando ...

