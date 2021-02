Burioni è furioso | “Chi ha trattato i vaccini per UE non sa nulla di sanità | è assurdo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il noto virologo della tv, Roberto, non nasconde il proprio sdegno per via del retroscena su chi ha condotto la trattativa con le aziende farmaceutiche per conto dell’Unione Europea. Si tratta dell’italiana Sandra Gallina, che come sottolinea il virologo, pur avendo un curriculum di tutto rispetto, non si era mai occupata diprima del luglio 2020: “La funzionaria che ha condotto la trattativa dell’EU per iè laureata alla scuola interpreti e ha avuto a che fare per la prima volta con lanel luglio 2020. Prima si occupava di agricoltura e pesca. Non è questa l’EU che voglio”. SportFace.