Alessia Morani (Pd) non ha più la poltrona e si diverte a denunciare la "deriva nera" delle Marche (Di giovedì 25 febbraio 2021) La dem Alessia Morani ancora contro la Regione Marche. Le varianti del virus fanno paura nelle Marche che stanno slittando pericolosamente verso la fascia arancione. E così la Regione ha stabilito che le scuole di secondo grado e quelle di primo grado nella provincia di Ancona applicheranno la DAD al 100%. E ciò a seguito anche del numeroso aumento dei contagi nella provincia di Ancona in cui sono già state disposte chiusure limitrofe, per arginare la situazione si disporrà la chiusura anche per le province adiacenti". Alessia Morani fa sciacallaggio sul virus nelle Marche Subito Alessia Morani ne approfitta per fare un po' di sciacallaggio, accusando la giunta di destra di danneggiare i ragazzi. Ma non sono proprio quelli del Pd che ...

