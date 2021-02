Ternana operazione futuro | presentati i progetti del nuovo Stadio

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Laha ufficializzato iper la costruzione dele del centro sportivo. Un gioiellino da regale ai tifosi nell’anno del centenario Nella giornata di ieri laha depositato irelativi la costruzione dele di uncentro sportivo al Comune di Terni, segno di un progetto ambizioso che punta al ritorno in Serie A che manca dalla stagione 1974-1975. L’ambizioso progetto del, che sorgerà dove ora c’è il “Liberati”, prevede oltre ad un gioiellino architettonico da 18.500 posti con all’interno un museo della storia del club, la riqualifica dell’intera area, con una zona commerciale e ogni qualsivoglia comfort per rendere ...

Ultime Notizie dalla rete : Ternana operazione

caserta.zon.it

... alla stregua di quello che è stato fatto per l'inquinamento dell'area- narnese '. 'Serve ... Fiumi a Bevagna, Bori (Pd): "trasparenza per situazione ambientale"La nostra è unache ha un interesse pubblico, una clinica privata convenzionata che si ...e AST potrebbero unirsi'. I murales presenti nell'attuale Liberati verranno recuperati e ...Investimento da 50 milioni, 18.500 posti al coperto. Pronto entro ottobre 2024 per il centenario rossoverde. Bar, ristoranti, negozi e museo ...La nostra videointervista al project manager dell’operazione rossoverde: tempi di realizzazione, prospettive di lavoro e speranze per la città L’ingegner Sergio Anibaldi, project manager dello studio ...