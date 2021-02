Sci di fondo: Stefan Zelger dice basta, ritiro a 25 anni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A 25 anni, arriva per Stefan Zelger l’annuncio del ritiro. Il bolzanino, infatti, ha deciso di comunicare tramite la propria pagina Facebook la decisione di smettere con lo sci di fondo; l’ultima sua gara era stata la sprint di Dresda, dove si è classificato 46° nella qualificazione. Queste le sue parole: “È ora di terminare questa indimenticabile avventura. Da più di un anno non trovo più la motivazione di continuare a fare l’atleta, soprattutto di viaggiare per il mondo con la valigia sempre pronta. Mi sono divertito, ho fatto tante nuove amicizie, ho fatto fatica, ho avuto successo, ho fallito, ho riso, ho provato delle sensazioni che chi non ha mai fatto l’atleta non può capire… e infine ho raggiunto i miei obiettivi che mi sono posto da ragazzino. Posso chiudere questo capitolo senza rimpianti. È ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A 25, arriva perl’annuncio del. Il bolzanino, infatti, ha deciso di comunicare tramite la propria pagina Facebook la decisione di smettere con lo sci di; l’ultima sua gara era stata la sprint di Dresda, dove si è classificato 46° nella qualificazione. Queste le sue parole: “È ora di terminare questa indimenticabile avventura. Da più di un anno non trovo più la motivazione di continuare a fare l’atleta, soprattutto di viaggiare per il mondo con la valigia sempre pronta. Mi sono divertito, ho fatto tante nuove amicizie, ho fatto fatica, ho avuto successo, ho fallito, ho riso, ho provato delle sensazioni che chi non ha mai fatto l’atleta non può capire… e infine ho raggiunto i miei obiettivi che mi sono posto da ragazzino. Posso chiudere questo capitolo senza rimpianti. È ...

