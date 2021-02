Sci di fondo, Mondiali 2021: Federico Pellegrino punta (quasi) tutto sulla team sprint (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Federico Pellegrino, a trent’anni e con cinque medaglie Mondiali in tasca (l’oro del 2017, due argenti e due bronzi, tra sprint e team sprint), ci riprova. Oberstdorf, Germania: questa la sua nuova terra di conquista, contro i grandi della specialità, e sulla scia di una stagione che gli sta sostanzialmente regalando la Coppa sprint. Stavolta l’individuale sarà a tecnica classica, che non è propriamente ciò che il poliziotto di Nus ama. Una vittoria e un podio in Coppa del Mondo: questo il suo bilancio, cui va ad aggiungersi un argento assai brillante alle Olimpiadi, a PyeongChang, dov’è riuscito a precedere di nemmeno un’incollatura Alexander Bolshunov, avendo in Johannes Klaebo l’unico in grado di superarlo. Se a tecnica libera non ci sarebbe stato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021), a trent’anni e con cinque medagliein tasca (l’oro del 2017, due argenti e due bronzi, tra), ci riprova. Oberstdorf, Germania: questa la sua nuova terra di conquista, contro i grandi della specialità, escia di una stagione che gli sta sostanzialmente regalando la Coppa. Stavolta l’individuale sarà a tecnica classica, che non è propriamente ciò che il poliziotto di Nus ama. Una vittoria e un podio in Coppa del Mondo: questo il suo bilancio, cui va ad aggiungersi un argento assai brillante alle Olimpiadi, a PyeongChang, dov’è riuscito a precedere di nemmeno un’incollatura Alexander Bolshunov, avendo in Johannes Klaebo l’unico in grado di superarlo. Se a tecnica libera non ci sarebbe stato ...

Sci di fondo, Mondiali 2021: una speranza...e mezza di medaglia per l'Italia? Chance ridotte all'osso OA Sport Le finali di CdM non si disputeranno: Federico Pellegrino vince ufficialmente la coppa sprint! La FIS ha comunicato che le finali di Coppa del Mondo, che si sarebbero dovute disputare a Lillehammer, non saranno recuperate in nessuna località. Non essendoci ...

Fondo, Ghiddi e Orsini da applausi Si sono svolti sulle nevi del Centro fondo di Piandelagotti, i Campionati regionali di sci di fondo. Sabato è stata la volta della Gimkana e delle gare in tecnica libera. Ad aggiudicarsi l’oro nella ...

