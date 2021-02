(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Milano, 24 feb. (Adnkronos) - Milano a causa dell'emergenza sanitaria ha perso "tanto business legato al turismo e al commercio, ma possiamo recuperare qualcosa con ilPlan, che dà la possibilità di finanziare alcuni progetti in settori specifici o progetti cantierabili in fretta. Ma si deve confidare nelladelledi attivare queste leve". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe, intervenendo all'evento 'Your Next Milano', promosso da Assolombarda e Milano & Partners. "A livello die ministeri non so quanto si sia in grado diogni anno, non credo più di 20 miliardi. Quindi è necessario confidare nellee in quelle che si sono dimostrate in grado di farlo. Noi abbiamo presentato proposte concrete", ha aggiunto.

TV7Benevento : Recovery: Sala, 'governo confidi in capacità città di investire'... - fisco24_info : Recovery, Sala: 'Governo confidi in capacità città di investire': Milano a causa dell'emergenza sanitaria ha perso… - Czinforma : - atweempoperso : Salvini: 'L'Europa è la nostra casa'. Da quando nella sala da pranzo c'è il Recovery Fund. - franco_sala : RT @dariodivico: Lucrezia Reichlin - Le riforme necessarie: pensiamo al dopo Recovery -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Sala

SardiniaPost

I sindacati catanesi chiedono unPlan proiettato ad investimenti nuovi e strutturali ... La odierna di manifestare davanti allo Stabile diventa simbolica, vista l'importanza di questa, tra ......Log into your account your username your password Forgot your password? Get help Password... per il Comune di Belluno, la Consigliera delegata alla scuola Nadiae Federica Carlot per il ..."A livello di governo e ministeri non so quanto si sia in grado di investire ogni anno, non credo più di 20 miliardi. Quindi è necessario confidare nelle città e in quelle che si sono dimostrate in gr ...Alta Velocità jonica, passante ferroviario jonio-tirreno e riattivazione della Stazione Catanzaro Sala dovranno essere i futuri cardini della rete ferroviaria calabrese, per eliminare un atavico gap i ...