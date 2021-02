Nuovo Dpcm | attese novità | le ultime notizie

(Di mercoledì 24 febbraio 2021), il momento si avvicina. Ogni ora può regalareimportanti. Tuttavia, dalleuno dei pochi dati certi che emerge è la volontà di delineare il quadro con anticipo rispetto alla scadenza. L'attualeè in vigore fino al prossimo 5 marzo. L'obiettivo è avere regole certe con anticipo per il. C'è grande attesa per capire quale sarà l'orientamento del governo presieduto da Mario Draghi. Oggi la sensazione diffusa è che si scelga la strada della prudenza, dunque difficilmente si assisterà ad un cambiamento rivoluzionario della strategia adottata fino al momento. A partire dalla divisione dell'Italia in colori con zone rosse nelle aree più problematiche a livello epidemiologico. E non potrebbe essere altrimenti considerato lo status ...

DSantanche : Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Decreto, spostamenti tra Regioni vietati fino al 27 marzo. In zona rossa impedite le visite a p… - Corriere : Nuovo Dpcm, Draghi convoca ministri e Cts per varianti e misure - nieddupierpaolo : RT @AndFranchini: Nuovo #Dpcm #Draghi, la riapertura palestre slitta. Vietati gli spostamenti nelle seconde case- - AndFranchini : Nuovo #Dpcm #Draghi, la riapertura palestre slitta. Vietati gli spostamenti nelle seconde case-… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

Read More In Evidenza A brevetra varianti Covid e zone con colori rinforzati, quali misure? 24 Febbraio 2021in arrivo nell'Italia alle prese con le varianti Covid, fra zona ...Conferma della chiusura di palestre, piscine e quella di bar e ristoranti alle 18 se non si è in fascia bianca . Queste le indiscrezioni per ilche andrà in vigore dal 6 marzo . La linea adottata dal Governo Draghi, in questa fase, sarà rigorista : spaventano le varianti e la conseguente possibilità di una terza ondata Gli esperti ...Per gli italiani pandemia e Dpcm erano ormai un tutt’uno. La differenza, si sa è nei dettagli, e pare che il neo premier Mario ...Nuovo Dpcm del 5 marzo, cosa cambia e prime anticipazioni, si va verso delle nuove strette contro le varianti.