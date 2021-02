Milan | urgono rinforzi per la fascia destra | Thauvin e Vazquez i preferiti di Maldini

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)e Massara, anche se la sessione di mercato di gennaio si è da poco conclusa, sono già al lavoro per quelli che saranno gli innesti necessari a rendere la squadra di Stefano Pioli ancora più competitiva, anche per il prossimo campionato. Nell’attuale 4-2-3-1, almeno per il momento, quella che sembra essere lacon L'articolo

marcoapa : Abbastanza vistosa la crisi del #milan, primi 30’minuti imbarazzanti poi cuore ma poca lucidità nel prendersi due r… - franser_real : @IlMontanari Hai tartassato le meningi nell'epoca dei cambi societari del Milan ora con i guai dell'Inter che urgon… - VitoMas84 : Siamo in un periodo di flessione nel momento più delicato della stagione.. Anche ieri sera tanti errori a livello t… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan urgono

DailyNews 24

Il Napoli è in uno stato di preoccupante confusione einterventi. Che non possono essere ... Lascia profonda amarezza la conclusione del girone d'andata del Napoli, terminato nel segno die ...... soffermandosi sul 'caso' Mattias Svanberg, accostato nelle ultime ore al: 'I nostri giovani ..., infatti, punti di riferimento d esperienza per acquisire continuità di risultati. Svanberg, ...Maldini e Massara, anche se la sessione di mercato di gennaio si è da poco conclusa, sono già al lavoro per quelli che saranno gli innesti necessari a Maldini e Massara, anche se la sessione di mercat ...Calciomercato Milan, urgono interventi tempestivi, Paolo Maldini lo sa e starebbe infatti ragionando su un nome la cui trattativa è aperta da diverse settimane ...