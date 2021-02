Lo previsione del centro di Bill Gates: "Se vaccini non accelerano, in Italia altri 33mila morti entro giugno" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Se il piano vaccinale non accelera, in Italia altri 33mila morti entro giugno”. A dirlo è una previsione contenuta nell’ultimo report dell’Institute for health metrics and evaluation (Ihme), centro di ricerca per le statistiche sanitarie creato dalla fondazione di Bill Gates con sede a Seattle. A riportare la previsione è il Corriere della Sera, scrivendo: Tra oggi e il prossimo giugno potrebbero morire in Italia altre 28 mila persone contagiate dal Covid-19 e dalle varianti del virus. Nello scenario peggiore, il numero di vittime potrebbe salire a 33 mila. Il report sottolinea che se la campagna vaccinale procederà a ritmo sostenuto e senza ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Se il piano vaccinale non accelera, in”. A dirlo è unacontenuta nell’ultimo report dell’Institute for health metrics and evaluation (Ihme),di ricerca per le statistiche sanitarie creato dalla fondazione dicon sede a Seattle. A riportare laè il Corriere della Sera, scrivendo: Tra oggi e il prossimopotrebbero morire inaltre 28 mila persone contagiate dal Covid-19 e dalle varianti del virus. Nello scenario peggiore, il numero di vittime potrebbe salire a 33 mila. Il report sottolinea che se la campagna vaccinale procederà a ritmo sostenuto e senza ...

