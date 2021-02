LIVE Conegliano-Scandicci 2-2, Champions League volley in DIRETTA: Egonu porta le sue al tie-break, match fantastico! (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Mani-out di Courtney da posto quattro. 3-3 Errore dai nove metri anche per Vasileva. 2-3 Malinov vince un contrasto a rete contro Hill, partita sontuosa della palleggiatrice della nostra nazionale. 2-2 Si ferma sul nastro la battuta della polacca. 1-2 Parallela paurosa di Stysiak, che prende in pieno volto Folie. 1-1 Egonu in questo momento è di un altro pianeta, non ci sono muro o difesa che tengano. 0-1 Si riparte con un mani-out di Stysiak da posto due. 19:47 match estenuante, sia dal punto di vista tecnico, che da quello tattico, pensate che siamo vicini alle tre ore di match e manca ancora un set. 19:45 Un match del genere non poteva che concludersi al tie-break, Egonu si è di fatto presa la squadra ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Mani-out di Courtney da posto quattro. 3-3 Errore dai nove metri anche per Vasileva. 2-3 Malinov vince un contrasto a rete contro Hill, partita sontuosa della palleggiatrice della nostra nazionale. 2-2 Si ferma sul nastro la battuta della polacca. 1-2 Parallela paurosa di Stysiak, che prende in pieno volto Folie. 1-1in questo momento è di un altro pianeta, non ci sono muro o difesa che tengano. 0-1 Si riparte con un mani-out di Stysiak da posto due. 19:47estenuante, sia dal punto di vista tecnico, che da quello tattico, pensate che siamo vicini alle tre ore die manca ancora un set. 19:45 Undel genere non poteva che concludersi al tie-si è di fatto presa la squadra ...

zazoomblog : LIVE Scandicci-Conegliano Champions League volley in DIRETTA: derby tricolore verso la Final Four - #Scandicci-Con… - StefanoTrazzi : RT @FabioConcato: Ricapitolando... prossimi appuntamenti #FabioConcato_live - Rinviati, in fase di riprogrammazione: Salsomaggiore Terme, T… - luigiderosa17 : RT @FabioConcato: Ricapitolando... prossimi appuntamenti #FabioConcato_live - Rinviati, in fase di riprogrammazione: Salsomaggiore Terme, T… - tonino_dx : RT @FabioConcato: Ricapitolando... prossimi appuntamenti #FabioConcato_live - Rinviati, in fase di riprogrammazione: Salsomaggiore Terme, T… - FabioConcato : Ricapitolando... prossimi appuntamenti #FabioConcato_live - Rinviati, in fase di riprogrammazione: Salsomaggiore Te… -