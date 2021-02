Latte | l’ingiusta censura Ue che colpisce i prodotti vegetali oltre che clima e consumatori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Vi è mai successo di comprare un cartone divegetale pensando fosse vaccino? Avete mai addentato un burger pensando fosse di manzo, per poi controllare la confezione e scoprire che era a base di soia? A colazione, vi è capitato di trovare lo yogurt un po’ diverso dal solito, accorgendovi poi che era fatto con le mandorle? Neanche una volta? Davvero? Beh, non siete gli unici. Lo dice anche uno studio realizzato nel Regno Unito che smentisce la credenza secondo cui l’uso di terminologie come “” o “burger” per iveg disorienti i. Eppure, la paura che gli europei possano confondersi trae animali preoccupa talmente tanto gli europarlamentari da averli spinti ad approvare gli emendamenti 171 e 72. Questi prevedono il divieto di utilizzare ...