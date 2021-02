Incidente Tiger Woods, parla lo sceriffo: “Fortunato ad essere ancora vivo” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’Incidente di Tiger Woods ha scosso tutto il mondo. Soprattutto l’universo del golf internazionale. La leggenda della mazza non è in pericolo di vita, ma è stato operato alle gambe. Alex Vilanueva, lo sceriffo della contea di Los Angeles, ha parlato del brutto botto che coinvolto il golfista più grande di tutti i tempi. Dalle sue parole si evince una verità incontrovertibile: il campione è davvero Fortunato a non aver subito conseguenze gravi. Anche fatali. Incidente Tiger Woods, parla lo sceriffo della contea di Los Angeles Le parole di Alex Vilanueva, sceriffo della contea di Los Angeles, ha parlato dell’Incidente di Tiger ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’diha scosso tutto il mondo. Soprattutto l’universo del golf internazionale. La leggenda della mazza non è in pericolo di vita, ma è stato operato alle gambe. Alex Vilanueva, lodella contea di Los Angeles, hato del brutto botto che coinvolto il golfista più grande di tutti i tempi. Dalle sue parole si evince una verità incontrovertibile: il campione è davveroa non aver subito conseguenze gravi. Anche fatali.lodella contea di Los Angeles Le parole di Alex Vilanueva,della contea di Los Angeles, hato dell’di...

SkySport : ULTIM'ORA Golf, incidente automobilistico per Tiger Woods Estratto da auto distrutta è trasportato in ospedale - Agenzia_Ansa : Tiger Woods coinvolto in incidente automobilistico. Il campione di golf è sotto i ferri, molteplici le fratture all… - LiaCapizzi : Il grave incidente di Tiger Woods, sottoposto a delicato intervento chirurgico. La nota di conferma del suo stori… - AmegidAbd : Tiger Woods dopo l’incidente migliora: “E’ sveglio e reattivo, si sta riprendendo” - Corriere : L’auto di Tiger Woods dopo lo schianto trasmesse dalle tv Usa -