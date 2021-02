Il look pazzesco di Elisabetta Gregoraci nello scherzo delle iene, l’outfit di lusso sapete quanto costa? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Elisabetta Gregoraci continua ad essere sulla cresta dell’onda del mondo del gossip. Questa volta l’attenzione per l’ex moglie di Flavio Briatore arriva per una piccola disavventura vissuta a causa di uno scherzo del programma “Le iene”. Il tiro mancino giocato nei confronti di Elisabetta è stato girato qualche settimana fa, ma è andato in onda solamente durante la scorsa puntata del famoso show ironico. Lo scherzo è stato relativo proprio alla sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le iene (@redazioneiene) Alcuni esperti delle iene hanno hackerato il profilo social della showgirl, inserendo una serie di post e ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 24 febbraio 2021)continua ad essere sulla cresta dell’onda del mondo del gossip. Questa volta l’attenzione per l’ex moglie di Flavio Briatore arriva per una piccola disavventura vissuta a causa di unodel programma “Le”. Il tiro mancino giocato nei confronti diè stato girato qualche settimana fa, ma è andato in onda solamente durante la scorsa puntata del famoso show ironico. Loè stato relativo proprio alla sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le(@redazione) Alcuni espertihanno hackerato il profilo social della showgirl, inserendo una serie di post e ...

