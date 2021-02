Il Dpcm con le regole fino a Pasqua e le nuove restrizioni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile il nuovo decreto Covid. Il ministro Speranza: 'L'epidemia ha ripreso vigore e l'indice Rt si appresta a superare l'1. Non ci sono le condizioni per allentare le . Leggi su today (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile il nuovo decreto Covid. Il ministro Speranza: 'L'epidemia ha ripreso vigore e l'indice Rt si appresta a superare l'1. Non ci sono le condizioni per allentare le .

Corriere : Slitta la riapertura di palestre e teatri. Seconde case, stop in zona rossa e con l’arancione «scuro» - Corriere : Slitta la riapertura di palestre e teatri. Seconde case, stop in zona rossa e con l’ara... - atimo13 : RT @markorusso69: Quindi si continua con la politica dei DPCM, come sempre in questo paese , l’emergenza poi diventa routine, specie gli at… - alberto_olivari : RT @LuceAPalazzo: #Speranza annuncia il prossimo #DPCM sulle restrizioni anti #COVID19 in vigore dal 6 Marzo al 6 Aprile ma nessuno fiata c… - MimidiRosa1 : RT @lvoir: #Conte sarebbe già volato in Europa a chiedere soluzioni per i vaccini, avrebbe rassicurato le persone con i suoi dpcm, avrebbe… -