Draghi verso il nuovo Dpcm Covid. Variante inglese: dove è più diffusa e perché (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Entro il prossimo fine settimana l'Italia potrebbe trovarsi già definite nuove norme anti Covid. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è pronto a siglare un nuovo Dpcm: il primo da lui firmato dopo quelli dell'ex premier Giuseppe Conte. Le varianti del Coronavirus, soprattutto quella "inglese" stanno spingendo la diffusione dei contagi. E adesso si corre ai riparti: molte possibili riaperture, fra cui quelle di cinema e teatri, rischiano di slittare. Il ministro Speranza in Aula Oggi 24 febbraio Roberto Speranza, riconfermato ministro della Salute, farà comunicazioni in aula alla Camera. Illustrerà le nuove misure per il contrasto della pandemia. Si mira a definire il nuovo provvedimento cercando un punto di caduta non facile tra le diverse posizioni dei partiti che sostengono ...

