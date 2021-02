Covid, il Cts: "Campagne vaccinali straordinarie dove scoppiano focolai" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il verbale della riunione dei tecnici si propone di intervenire nelle aree ad alta incidenza. Nessun rilascio di misure finché i casi non sono meno di 50 per 100mila abitanti alla settimana Leggi su repubblica (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il verbale della riunione dei tecnici si propone di intervenire nelle aree ad alta incidenza. Nessun rilascio di misure finché i casi non sono meno di 50 per 100mila abitanti alla settimana

Agenzia_Ansa : Noi diremo che serve la linea della prudenza. Questo si'. lo spiega il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, inter… - sole24ore : Emergenza #covid: il governo accelera sul nuovo decreto, oggi la nuova comunicazione del ministro #Speranza alla Ca… - Adnkronos : 'Per quanto riguarda la gravità della malattia nei bambini, al momento non c'è documentazione', come spiega Alberto… - mario_2407 : @altrogiornorai1 mi dispiace ma al cts non c'è ne uno competente in materia covid, sciogliere che non capiscono un cxxxo. - mfmpulcino : RT @Adnkronos: 'Per quanto riguarda la gravità della malattia nei bambini, al momento non c'è documentazione', come spiega Alberto Villani,… -